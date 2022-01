Avui hem tractat els següents temes:

Els vehicles intel·ligents han arribat a Esplugues del Llobregat. La ciutat serà la primera què posarà a prova un prototip de vehicle autònom del lliurament de mercaderia a domicili. Països com Espanya Alemanya i Hongria acolliran les tres ciutats on es posarà en pràctica aquest robot creat i dissenyat per la universitat UPC. L'objectiu del projecte ADD és analitzar com els dispositius de lliurament autònoms poden millorar la distribució urbana de béns en el seu conjunt, quantificar els impactes potencials i fer proves en entorns reals de ciutat. S’estima que els costos de l’última milla (l’últim tram de la cadena de subministrament entre el centre de distribució i el client final) representen fins a un 40% dels costos totals de transport o més del 20 % de la pol·lució a les ciutats. Parlarem amb l'alcaldessa d'Esplugues del Llobregat, Pilar Díaz.

- Esplugues serà la ciutat on es farà l'assaig del futur del repartiment de les mercaderies.

Serà la primera a tota Europa i estem molt orgullosos a la ciutat de poder participar en aquest prototip i en aquest projecte internacional innovador. Nosaltres fa molt de temps que treballem a favor de la innovació i la tecnologia, ja que ens pot fer la vida molt més fàcil i està demostrat durant la pandèmia.

El Govern ha aprovat eliminar la limitació de la mobilitat nocturna de l'1 de la matinada a les 6 del matí, a partir de la mitjanit de dijous a divendres.La resta de mesures per contenir la Covid-19 es prorroguen fins al 28 de gener.

L'objectiu d'aquesta pròrroga és mantenir la reducció de la interacció social i el moviment de la ciutadania per frenar l'ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari. Parlarem el Secretari general FECASARM, Joaquim Boadas.

- S'aixeca el toc de queda, així i tot, l'oci nocturn continuarà tancat.

És inexplicable, fins i tot tenint en compte el nefast resultat de les restriccions que van començar a implementar-se el dia 23 de desembre. Encara no entenem que no s'han aixecat les restriccions tant a les activitats legals de la restauració nocturna com de l'oci nocturn. El que estan promovent directament són els botellots i les festes il·legals d'una manera descarada perquè evidentment aixecant el tota queda nocturn encara hi haurà més.