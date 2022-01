Avui hem tractat els següents temes:

Uns quants països d'Europa exigeixen el passaport covid amb la vacunació obligatòria. Ja es parla dels possibles efectes contraproduents i de fet ja hi ha hagut moltes manifestacions contra això. Parlarem d'aquesta situació amb la Gemma Moncunill, investigadora de l'institut de salut global al centre impulsat per la fundació La Caixa.

- Tenim una tercera dosi de reforç adequada per pujar les defenses enfront l'òmicron, però estarem sempre així?

No és sostenible vacunar-se cada sis mesos, sí que és cert que pot ser necessari per col·lectius més susceptibles, és a dir, en gent que tenen el risc de patir una covid greu, que no té una resposta forta amb les vacunes o que no perduren al llarg del temps, aquestes persones sí que poden requerir les dosis de reforç. Entre la població jove i sana en un principi no hauria de ser necessari tantes vacunes fins i tot pot ser contraproduent.

La quota dels autònoms és una lluita històrica des de fa un temps. El govern s'ha posat mans a l'obra i ha proposat noves quotes d'autònoms d'entre 183 euros i 1266, en funció dels ingressos. Parlarem amb la presidenta del FETAC, Sandra Zapatero.

- Estem parlant d'una reivindicació històrica.

És així, es tracta de configurar un nou sistema, potser un període de nou anys sí que és una mica abusiu, aquest període d'adaptació hauria de ser molt més curt, però és important clarificar que això és una proposta i que encara no hi ha res tancat.

Ara les organitzacions representatives dels treballadors autònoms i els agents socials som els que hem de consensuar i fer les aportacions corresponents per intentar tenir un nou sistema per als autònoms.

També creiem que hauríem de pagar en funció de lloc ens queda la butxaca i no de l'ingrés, que això quedi clar, perquè moltes persones es pensen que és allò que facturem i no és així, és allò que facturem menys la despesa que puguem tenir, és a dir, el que ens queda la butxaca. Em sembla que seria un sistema molt més just, solidari i contributiu.