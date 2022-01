Avui hem tractat els següents temes:

A partir d'aquest divendres ja no hi haurà confinament nocturn a Catalunya. Així ho ha confirmat Plaja, que també ha indicat que sí es mantenen la resta de restriccions.

D'aquesta manera, seguiran vigents mesures com la limitació de les reunions a 10 persones, l'ús del passaport covid a la restauració –totes dues han de rebre l'aval de la justícia-, el tancament de l'oci nocturn o les restriccions en els aforaments a l'interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura.

Plaja ha defensat que el toc de queda nocturn ha estat útil però ha afegit que es considera que en l'escenari actual de la pandèmia, es pot "prescindir" d'ell.

Sobre aquest escenari, ha lamentat que les xifres de la pandèmia continuen sent molt elevades, "batent tots els rècords"; tot i que ha indicat que hi ha indicis de desacceleració.

Ha afegit que no s'han complert els pitjors escenaris sobre els ingressos a l'UCI i ha afirmat que també cal tenir en compte els canvis que ha comportat la variant òmicron, amb moltes infeccions però menys impacte hospitalari.

Hombres G és una de les bandes amb major transcendència des de 1985 fins a l'actualitat. El seu èxit abasta Espanya i països des de Mèxic, Veneçuela, el Perú, Colòmbia a l'Equador o, en bona part, la població de parla hispana als EUA. Ara, recobren la seva actualitat amb el llançament del seu àlbum.

El 25 d'aquest mes de gener el presentaran al Gran teatre del Liceu emmarcat dins del festival del mil.leni.

'La esquina de Rowland', 14 cançons i un bar

Parlem d'una claríssima picada d'ullet al bar madrileny que els va veure néixer. Tan és així que Hombres G acaba de descriure que "Parla de nosaltres quan teníem 17 o 18 anys, anava al Rowland i parlava amb Javi i Dani dels nostres somnis. Teníem nostre grupet, somiàvem que algú ens escoltés, que ens donessin una oportunitat. És una mica l'origen de tot. Han passat tants anys, el Rowland continua igual i els Hombres G segueixen aquí".

El Rowland, el local, obria les seves portes en els anys setanta en la madrilenya Avinguda de Baviera regentat per Nano i Chafly. En aquest lloc es van rodar escenes de la primera pel·lícula del grup “devuélveme a mi chica” en 1987. Per descomptat, sempre recordarem que el local està replet de records d'Hombres G i que allí han passat els seus grans moments com la celebració del 30è aniversari en 2015, només per exemple.