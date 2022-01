Avui hem tractat els següents temes:

Al 75% dels pacients amb covid persistent els costa passar temps amb els amics i al 70% atendre responsabilitats familiars, segons una editorial publicada per investigadores de l'IDIAP Jordi Gol.

Segons les investigadores, conviure amb l'estrès del covid persistent afecta la salut mental de molts pacients, que experimenten amb més freqüència insomni i ansietat. A més, un 72% assegura que li costa treballar fora de casa.

Els símptomes psicològics i psiquiàtrics experimentats per aquests pacients passen per depressió, ansietat, símptomes posttraumàtics i deteriorament cognitiu. Símptomes com el mal de cap o les convulsions poden persistir durant molt de temps després de la malaltia aguda.

L'estudi apunta també que la malaltia mental està fortament associada al model de determinants socials i subratlla l'impacte negatiu de la pobresa, la discriminació i l'exclusió social. Per això, les investigadores apunten que és "crucial" enfortir els serveis de salut mental, els recursos comunitaris i els grups de suport informals.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la responsable de la unitat de covid persistent de l'hospital Germans Trias, doctora lourdes Mateu (àudio).

Com cada dimecres, a Herrera a COPE Catalunya, parlem amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes (àudio) de l'actualtat policial. Destaca la convocatòria de 840 places de mosso d'esquadra.

La nova convocatòria no ens ha portat massa novetats. Entre les més importants es troben les novetats de les oposicions de Mossos que ja es van incloure en l'anterior convocatòria.

Podem recordar una de les més polèmiques dels últims anys, que continuarà vigent: a partir d'ara, quan un aspirant home i una aspirant dona estiguin avaluats amb les mateixes aptituds (és a dir, estiguin empatats), es concedirà el lloc o l'avantatge corresponent a les aspirants dones. Aquesta mesura busca fer més igualitària la presència de dones i homes en el cos de Mossos, ja que les primeres actualment conformen un 21% del total.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado