L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha alertat aquest dimarts que regular el preu dels tests d'antígens pot generar "efectes contraproduents". "La fixació d'un preu màxim per als tests en una situació d'elevada demanda –derivat de l'expansió de la variant òmicron- pot provocar que, quan canviï aquesta conjuntura, el preu regulat sigui més elevat que el d'un mercat competitiu amb preus lliures", ha avisat l'ACCO en un comunicat.

En paral·lel, l'organisme de la Generalitat aposta per ampliar els canals de distribució de les proves d'autodiagnòstic de covid-19 a d'altres establiments com supermercats i gasolineres. "Això ajudaria a millorar l'accessibilitat als tests d'antígens i a reduir els preus", ha precisat l'ACCO.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el president de la federació de farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres (àudio).

El govern proposa canviar el tractament de la covid-19 i començar vigilar-la com la grip. Quan tenim aquest nivell de contagis ens preguntem si és el més adequat, no obstant això, hem de reconèixer que el nivell d'hospitalitzacions amb la nova variant òmicron és molt més baix, tan sols un 2% dels contagiats per òmicron acaben hospitalitzats. Parlarem amb l'epidemiòleg, exdirector d'acció sanitària en situacions de crisi i assessor de l'OMS, Dr. Daniel López Acuña.