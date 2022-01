Avui hem tractat els següents temes:

El Govern de la Generalitat ha comunicat aquest diumenge el canvi de protocol sobre quarantenes als centres educatius que es començarà a aplicar a partir d'avui dilluns després de la decisió de divendres de la Comissió de Salut Pública d'eliminar les quarantenes si hi ha casos esporàdics a l'educació infantil i primària.

Tot i que les recomanacions de la Comissió de Salut Pública no ho establia, el Govern oferirà un test d'antígens gratuït a tots els alumnes d'un grup de convivència estable on hi hagi un positiu. A més, els alumnes d'infantil i primària immunitzats –amb la pauta completa o que hagin passat la malaltia en els darrers 3 mesos- estaran exempts de fer quarantena i podran seguir anant a l'escola.

Així, a partir d'avui dilluns s'eliminen les quarantenes si hi ha casos esporàdics a educació infantil i primària. Tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, únicament s'indicarà quarantena quan hi hagi cinc casos o més, o un 20% dels alumnes del grup que hagin donat positiu en un període de 7 dies.

Parlarem de la situació de les residències amb la variant contagiosa fins al moment, l'òmicron. És veritat que les defuncions s'han vist reduïdes d'un any cap a l'altre gràcies a la vacunació. Parlarem amb la presidenta de l'associació de residències 5+1, María José Carceler.

- Com està la situació?

És veritat que hi han més contagis, però també hem de dir no estem tan malament com havíem estat. La taxa de positius entre la població és del 32%, així i tot, a les residències és d'un 3,99%. Segons les últimes dades de la Generalitat hi ha més de 900 residents contagiats de 1.600 treballadors, per tant, és molt més preocupant la situació en general i sobretot que hi ha molts treballadors contagiats. Estem en una situació de residents totalment desbocada, creiem que està poc controlada i a més a més les mesures que s'estan prenent s'estan fent des del punt de vista econòmic de l'empresa.

Les últimes mesures del 5 de gener, diu que un treballador tant vacunat com no vacunat sigui contacte estret d'un positiu continuaran treballant. Per una altra para els residents que hagin estat contacte estret tot i tenir les 3 dosis, si la residència està per sota del 85% d'aquesta tercera, s'aïllarà en habitacions individuals.