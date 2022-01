Avui hem tractat els següents temes:

Les vendes als establiments de Comertia aquest desembre s'han incrementat un 5,3% respecte al 2019, pocs mesos abans de l'esclat de la pandèmia. Segons l'associació de comerciants, els sectors més afavorits han estat l'alimentació bàsica (+20,7%), els complements i la llar (+9,5%) i l'oci i la cultura (+6%).

Per contra, el més castigat ha estat la restauració, que arran de les noves restriccions i l'augment de contagis ha patit anul·lacions que li han suposat una caiguda d'ingressos del 16%. De cara a la campanya de Reis, els empresaris es mostren més aviat pessimistes, i calculen que les vendes d'enguany seran un 4,7% inferiors a les del 2019. No obstant això, esperen remuntar les vendes per rebaixes, amb una previsió d'augment del 9,8%.

L'enquesta publicada aquest passat dimarts per Comertia també assenyala que gairebé una de cada tres empreses ha fet noves contractacions, mentre que un 57% ha mantingut plantilla al desembre. Pel que fa a l'afectació de la variant òmicron sobre la plantilla, tres de cada quatre assegura que ha tingut baixes per contagis.

Mark Zuckerberg sens dubte passarà a la història com un dels homes clau a l'hora d'explicar la deriva de la humanitat els darrers vint anys. El seu mèrit? Crear la xarxa social Facebook i, amb aquesta xarxa, una forma de relacionar-nos. Després de gairebé dues dècades, el jove visionari va anunciar fa algunes setmanes que està preparant un innovador projecte batejat amb el prometedor nom de Metavers.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació, César Córcoles (àudio).

La nova "criatura" de Zuckerberg, tal com ell mateix va explicar durant la presentació del projecte, és un espai d'interacció de màquines, avatars idealitzats i un nou món virtual on art, arquitectura, bellesa i ficció es troben per socialitzar, comprar o fer negocis. I tot això, "per obra" de la realitat virtual i augmentada.