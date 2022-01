Avui hem tractat els següents temes:

Avui hi ha dos punts que ens preocupen, la cavalcada de reis i la tornada a l'escola. Parlarem amb el pediatra i vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moragallop.

- Aquesta nit hi haurà molts nens veuen la cavalcada de reis i segons les dades entre el 70-80% encara no està vacunat. No es una mica arriscat?

La cavalcada és un esdeveniment molts important pels nens i ja porten dos anys perdent aquesta oportunitat que com tots sabem és transitòria. És evident que és una activitat que pot comportar alguns riscos però pensem què és a l'aire lliure es portaran totes les mesures de prevenció en nens de més de 6 anys i per altra banda no podem penalitzar els nens quan els adults estem fent una vida bastant normal. Crec que es pot fer sempre que es tinguin en compte les mesures preventives.

Com quedem dimecres parlarem amb la portaveu de serpol de mossos d'Esquadra per saber l'actualitat policial, Imma Viudes.

- El cos de mossos d'Esquadra ha denunciat penalment a un home per difondre contingut xenòfob, discriminatori i misogin a través de les xarxes socials.

Era un perfil que feia un temps que seguíem i va ser localitzat a través de Twitter. Aquest home va menystenir a persones de diferents tipologies entre elles persones estrangeres, discapacitades i dones. En el contingut d'aquests missatges negava el dret d'un advocat a les persones discapacitades o que per exercir com advocat s'havia de passar un filtre ètnic. També vexava a dones a través del seu perfil, per tant, els companys i companyes de la investigació es van centrar a buscar a aquesta persona i va ser localitzada a Bilbao i va ser denunciada penalment, el següent pas és comparèixer davant del jutjat.