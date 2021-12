Avui hem parlar dels següents temes:

La Regió Sanitària Girona i el conjunt de Catalunya van iniciar ara fa un any la vacunació contra la covid-19. L'arribada dels primers vaccins de Pfizer-BioNTech va donar el tret de sortida a la cursa cap a la immunització, començant per les residències de gent gran i personal sanitari de primera línia.

A Girona, aquella primera jornada es van rebre 75 vaccins, que es van administrar a 56 residents i dinou treballadors de la residència de gent gran Creu de Palau. L'Esteve Font, de 93 anys, va ser el primer gironí a rebre-la, seguit de l'auxiliar de geriatria Imma Fornells. Des d'aleshores, a la Regió Sanitària s'han administrat més d'1,4 milions de dosis (entre primeres, segones i de record) i el 73% de la població ja té la pauta completa.

Al llarg de l'any, la vacunació s'ha estès progressivament entre diferents col·lectius i franges d'edat, prioritzant els més exposats i vulnerables a la covid-19. Primer van ser les residències i el personal sanitari de primera línia i el 9 de febrer s'obria per als col·lectius professionals prioritzats (la resta de professionals d'altres branques de la salut, funcionaris de presons i agents dels cossos de seguretat i d'emergències).

El termini de garantia dels productes passa de 2 a 3 anys per als productes venuts a partir de l'1 de gener de 2022, i els fabricants hauran d'assegurar les peces de recanvi dels seus productes durant 10 anys, i no durant 5 anys, com fins ara. Són bones notícies per als consumidors i OCU t'aconsella esperar a l'entrada en vigor si compraràs algun electrodomèstic, un aparell tecnològic o un vehicle.

La modificació de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, que entra en vigor a principis del pròxim any, recull una vella petició d'OCU: l'ampliació dels terminis de la garantia. Aquesta mesura, que des d'OCU aplaudim, suposa un pas endavant en la sostenibilitat i *reparabilidad dels articles. Per això, és aconsellable esperar que estigui vigent abans d'embarcar-se en la compra de productes duradors, com a electrodomèstics, televisors, vehicles, etc.