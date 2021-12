Avui hem tractat els següents temes:

L'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) recomana que escanegem cada poc temps el nostre dispositiu amb un antivirus que descarreguem d'una botiga oficial. D'aquesta manera, serà més fàcil detectar i eliminar de manera immediata un arxiu nociu.

Es diu programa maliciós, programa malèvol, programa malintencionat, en anglès malware (escurçament de malicious programari), badware o codi maligne, a qualsevol mena de programari que realitza accions nocives en un sistema informàtic de manera intencionada (al contrari que el «programari defectuós») i sense el coneixement de l'usuari (al contrari que el programari potencialment no desitjat).

-Les conseqüències de la pandèmia en els serveis socials

L'arribada de la pandèmia de la Covid-19 ha suposat un repte per molts sectors de la ciutadania i un d'ells ha estat el dels serveis socials de Barcelona. Aspectes i temes com la gent gran, les drogodependències, la violència masclista, la discapacitat, la infància i adolescencia han patit una desatenció provocada pels efectes colaterals de la Covid-19. De cara al proper any es plantegen una sèrie d'objectius i reptes com recuperar la proximitat dels serveis socials envers la ciutadania, agilitzar els tràmits burocràtics, així com de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació, entre molts altres temes...

¿Quins són els reptes i objectius de cara al 2022 dels serveis socials de Barcelona? Com ha afectat i està afectant la pandèmia en el funcionament dels serveis? Quins son els temes i serveis més demandats? Com es pot millorar l'atenció dels Serveis Socials de la ciutat?

Hem parlat d'aquest tema amb el President del consell social de l'oservatori de la discapacitat física i coordinador de la Generalitat de les residències de gent gran, Jordi Cerezuela (àudio)