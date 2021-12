Avui hem tractat els següents temes.

La variant òmicron duplica els seus casos cada dos o tres dies i ja està present en 110 països, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En la seva darrera actualització sobre la informació que té d'aquesta variant, l'OMS apunta que es transmet "significativament més ràpid" que la delta, però indica que les dades que arriben des del Regne Unit, Sud-àfrica i Dinamarca "suggereixen un menor risc d'hospitalitzacions".

"Tanmateix, el risc d'hospitalitzacions és només un aspecte de la gravetat", assenyala l'OMS, que afegeix que a hores d'ara encara no pot concloure si la disminució del risc d'hospitalitzacions és causada per la immunitat per un contagi previ o per vacunació o si realment l'òmicron "pot ser menys virulenta".

Si separem les ocupacions en dues grans categories, Assalariats i No assalariats, veiem que a Catalunya només els primers han crescut en els últims dotze mesos. En efecte, el nombre d'assalariats ha tingut en el tercer trimestre un augment interanual de 167.500 persones (+6%), al mateix temps que el de no assalariats s'ha reduït en 14.200 (-2,7%).

Aquesta dinàmica és diferent a la del conjunt d'Espanya, on ha crescut tant el nombre d'ocupacions per compte propi com el d'assalariats (+5% els assalariats i +1,3% els no assalariats).

Dins de cada categoria hi ha a més diferents comportaments. Per exemple, entre els no assalariats, el nombre d'ocupadors ha crescut en 2.200 persones (+1,7%) a Catalunya, mentre que els autònoms -sense personal a càrrec-, han cedit 13.100 places (-3,5%) i el número d'Uns altres (principalment membres de cooperatives i persones que ajuden en el negoci familiar sense remuneració) s'ha reduït en 3.300 persones (-27%, la major caiguda entre totes les autonomies).