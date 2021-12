Avui hem tractat els següents temes:

L'augment de contagis de covid-19 ha obligat a suspendre operacions al Trueta i als hospitals de Figueres i Palamós. Segons fonts dels centres hospitalaris, l'afectació actual no està relacionada amb la variant òmicron sinó amb l'increment de casos que provoca el reforç de mesures per evitar contagis i per atendre l'augment de malalts. Aquesta setmana, el Trueta ha reduït al 50% les sessions quirúrgiques programades en torn de tarda, prioritzant les no demorables.

A l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) per ara no han hagut de desprogramar activitat quirúrgica. Sí que han obert quatre llits més de crítics a una de les àrees habilitades durant el pic de la pandèmia, que se sumen als nou llits d'UCI que té habitualment el centre. El comitè de seguiment covid es reuneix cada dia a les vuit del matí per revisar la situació i acordar les mesures que s'han d'implantar a les diferents ínies assistencials.

El sector hostaler del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre dona pràcticament per perduda l'activitat prevista durant les festes de Nadal i cap d'any arran de les noves restriccions aprovades pel Govern per frenar la pandèmia de covid-19.

Després de l'anunci de les noves mesures aquest dilluns al vespre, els establiments viuen una jornada marcada per un degoteig constant d'anul·lacions de reserves.

En el cas dels restaurants, a més, la gran majoria havia ja fet les compres amb antelació per als àpats dels principals dies festius. Les associacions que els agrupen no amaguen la preocupació i la incertesa d'un sector que se segueix reivindicant com a segur i que reclama ajuts de les administracions si no poden treballar.