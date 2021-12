Avui hem tractat els següents temes:

Tots els vacunats amb AstraZeneca poden demanar cita per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la covid a partir d'aquest dilluns. La major part dels que va rebre aquest vaccí eren persones a partir de 60 anys però hi ha unes 200.000 de col·lectius considerats essencials, com docents o cossos policials. Salut preveu continuar obrint grups de vacunació "progressivament" a partir d'aquesta setmana, començant pels que tenen 59 anys i baixant.

D'altra banda, ha posat en marxa la segona fase del pla de mitigació, que preveu entre d'altres deixar de fer proves a tots els contactes estrets. Tots però hauran de fer quarantena, estiguin o no vacunats, a partir d'aquest dijous. La previsió és arribar als 500 crítics en UCI a finals d'any.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que els darrers estudis, especialment provinents del Regne Unit, indiquen que els vacunats amb AstraZeneca tenen "molt poca protecció" enfront la variant òmicron de la covid-19.

Tres dècims, o cosa que és el mateix, 60 euros, és el que gastarà cada espanyol en el Sorteig de la Loteria Nadal del pròxim 22 de desembre, segons una enquesta de l'Organització de Consumidors (OCU). Si la sort acompanya i per a evitar problemes, és recomanable seguir una sèrie de consells bàsics:

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'OCU, Enrique García.

-Guardi els dècims i faci fotocòpies o fotos de l'anvers i del revers.

-Si comparteix dècims, faci'l constar per escrit; les paraules se les emporta el vent i en cas de conflicte no serveixen com a prova.

-Si encarrega o intercanvia desens sencers, procuri recollir-los i pagar-los abans del sorteig.

-Si perd o li roben el dècim o bitllet, denunciï en Comissaria o a la Guàrdia Civil i notifiqui-ho en Loteries i Apostes de l'Estat.

