Avui hem tractat els següents temes:

El preu de llum a l'Estat es manté per sobre els 300 euros per MWh malgrat l'arribada del cap de setmana, quan l'import acostuma a disminuir. Aquest dissabte, l'electricitat al mercat majorista es pagarà a una mitjana de 306,33 euros per MWh, una xifra un 0,9% més baixa que aquest divendres, que ostenta el rècord històric.

De fet, aquest serà el dissabte més car des que es recullen dades i el segon dia més car de la història, segons l'última actualització publicada per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). La franja horària on serà més costós encendre electrodomèstics serà de vuit a nou del vespre, quan el MWh es pagarà a 342,03 euros, i la més barata serà de quatre a cinc de la matinada, amb un preu de 265,77 euros per MWh.

En un context marcat per l'encariment del preu del gas i el petroli, els drets d'emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, el govern espanyol ha anunciat que mantindrà fins a final del primer trimestre de 2022 la rebaixa d'impostos de la factura de la llum per compensar l'escalada de preus.

L'Ajuntament de Barcelona té previst iniciar l'any vinent les obres per convertir la Rambla en un passeig més respectuós amb el medi ambient i cultural, amb més espai per als vianants i una millor gestió dels usos. L'aprovació definitiva per unanimitat de l'execució del projecte i la inclusió de la reforma al pressupost del 2022 permetran iniciar l'any vinent les obres de reconstrucció, que començaran al tram Colom-Santa Madrona. Parlarem amb el president dels amics de les Rambles, Fermin Villar.

- És una bona notícia que ja hi hagi una data per donar el tret de sortida aquesta remodelació.

Quan comenci serà una bona notícia, ens han obligat a ser desconfiats perquè aquest tema s'ha parlat moltíssimes vegades i ara agraïm que aquest cop s'hagi aprovat el projecte executiu i que tots els grups hagin votat a favor. Des de l'associació hem fet la feina d'entendre als polítics que ja estava bé fer servir les Rambles com a moneda de canvi política. El que no sabem si torna a ser un anunci.

- Es calcula que durarà set anys?

És una barbaritat, la via laietana també va ser una reforma a fons i, per una banda, sobta i em sorprèn que tot s'hagi fet ràpidament i no pas la rambla, la qual fa anys que anem darrere. Hem de tenir en compte que l'any 2014 les tècniques del districte de ciutat Vella ja tenien el projecte llest. Sol ser habitual que les obres de la ciutat no acabin en el termini previst.





