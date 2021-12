Avui hem tractat els següents temes:

Aquest divendres es manifesta el sector de la llet a Girona per exigir solucions a una crisi greu. Parlaren amb el Josep Maria Freixa, ramader i president de JARC.

- La situació està realment malament.

Està molt malament perquè les matèries primeres continuen pujant com el gasoil, electricitat o el pinso. Això repercuteix en el preu final de la llet i fa que cada cop ens anem endeutant més, tot té un límit.

- Què es pot fer davant d'aquesta situació?

Demanem un preu just per una bona llet i també que s'apliqui la llei de cadena alimentària. Totes les granges hem rebut inspeccions, però no ens consta que cap granja hagi rebut alguna visita i inspecció del departament demanant el contracte a veure si es compleix el preu i cobreixen els costos de producció i que aquesta inspecció se'n vagi la distribució final i faci components a un preu just a tota la cadena alimentària perquè si no estem abocats a tancar. Som un sector que tenim una crisi estructural, hauríem de fer que la llet tingui un preu en el qual tot els supermercats el puguin tenir a baix cost. L'observatori de la llet en els últims cinc anys analitza unes quantes granges i fa els costos i els ingressos, en els últims cinc anys només hi ha dos que van tancar amb beneficis i el global dels cinc anys surt amb pèrdues. També Hem de sumar l'increment del 30% de les matèries primeres que és un 60% del cos total de la llet fa que la situació sigui molt greu.





En el programa d'avui parlarem sobre els botellots i el dret a una nit cívica amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.

- Amb el tancament de l'oci nocturn han incrementat els botellots i s'estan extenent en el temps.

Ens hem de replantejar que som una ciutat mediterrània on els botellots sempre han estat a casa nostra i que venim d'una època de confinament on la gent jove ha estat molt de temps tancada a casa. També ha estat tancat l'oci nocturn, per tant, en el moment que han pogut sortir, han proliferat els botellots, però en aquesta situació estat de forma massiva. És veritat que hem de buscar una solució, amb aquestes temperatures sí que hem detectat que han disminuït però en quan arribi la primavera ens els trobarem de nou.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado