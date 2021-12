Oficialment, estem en plena sisena onada amb diferents característiques gràcies a la vacunació. En aquest moment l'objectiu principal és que el virus circuli el menys possible per evitar futures mutacions. Aquesta sisena onada està pressionant l'atenció primària i produeix una manca de personal en un sector imprescindible. Parlarem amb el vicesecretari de metges de Catalunya i metge de família del CAP Manso de Barcelona, Dr. David Arribas.

- Com està la pressió en els caps de l'atenció primària?

La pressió va paral·lela a l'increment de la inclinació de la corba d'aquesta sisena onada. Cada vegada hi ha més casos diagnosticats i més casos que arriben a l'equip d'Atenció primària. Ara estàvem en un punt on es podia gestionar l'atenció primària més ordinàriament, de forma natural i com abans de la pandèmia, però no han pogut per la falta de recursos i de previsió quan ja sabíem el que passaria. Des de fa setmanes anàvem avisant i exigíem que hi hagués una previsió prèvia.

Els Mossos d'Esquadra han abatut durant la tarda del dimarts el presumpte autor del tiroteig en una empresa de Tarragona, que s'havia saldat amb tres ferits de gravetat. L'home, que s'havia fugit, va disparar un agent dels Mossos i es va atrinxerar en una masia abandonada. Ens dona més detalls la portaveu de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.

- En primer lloc, parlarem de què va succeir ahir a Tarragona on un home va començar a disparar els seus companys de feina per què no li pagaven i finalment van resultar ferides tres persones.

Ens va tenir en tensió durant tot el dia i les persones ferides són quatre, ja que duran la fugida va disparar contra un company de la unitat d'investigació. Aquesta persona va aconseguir sortir de la ciutat de Tarragona i durant aquest seguiment que es va fer per part de totes les unitats, uns companys el van localitzar i durant la persecució, aquesta persona va disparar contra un dels companys, tot i que està greu està fora de perill, li desitgem una ràpida recuperació com també a les altres tres persones ferides que eren treballadors d'aquesta oficina de SecuritasDirect.