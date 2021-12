Avui hem tractat els següents temes:

La vacunació contra el coronavirus dels infants d'entre 5 i 11 anys a Catalunya es farà només amb cita prèvia i està previst que comenci el dimecres, 15 de desembre. Es podrà demanar cita a través de la web vacunacovid i que també s'enviaran SMS a les persones de qui es tingui el mòbil.

La previsió és que s'obri la franja de 5 a 11 anys de cop i no de forma progressiva com s'havia sospesat, per "optimitzar l'estratègia de vacunació".

Principalment s'administraran els vaccins als punts massius de vacunació, alguns dels quan s'han reobert en els darrers dies, a més d'alguns CAP i hospitals.

La Comissió de Salut Pública, organisme estatal, va acordar dimarts ampliar la vacunació als infants de 5 a 11 anys després que el vaccí pediàtric de Pfizer fos aprovat per l'Agència Europea del Medicament (EMA). La comissió, a instàncies de la Ponència de Vacunes, va decidir que l'interval entre dosis sigui de 8 setmanes. És el mateix vaccí que el d'adults i adolescents, però amb una dosi menor (10 micrograms), l'equivalent a un terç.



La campanya començarà el 15 de desembre de forma coordinada a Espanya, amb la previsió que les primeres vacunes arriben avui dilluns, 13 de desembre. Catalunya espera rebre una primera remesa de 234.000 dosis i la segona, a principis de gener. La vacunació està adreçada a uns 550.000 infants d'aquesta edat.



Es preveu obrir la franja per demanar cita a principis de la setmana que ve i que a partir d'aleshores es podrà reservar hora. La responsable de Salut Pública ha insistit que és important demanar cita perquè en tractar-se d'un vacuna diferent és necessari que s'administri en circuits diferenciats per facilitar la logística.





El mercat immobiliari de les comarques de Girona s'ha recuperat de la crisi de la covid "millor del previst". Les operacions de compravenda que s'han fet aquest 2021 a la demarcació superen les de 2019.

En concret, de gener a setembre d'aquest any se n'han realitzat 9.338, un 11% més que fa dos anys (8.392). I tot plegat sense una caiguda dels preus que s'han fixat en 2.059 euros el metre quadrat.

Dit d'una altra manera, un pis de 80 metres quadrats costa de mitjana uns 165.000 euros, una xifra que "quadra amb la tendència del mercat". Pel que fa als lloguers, des del sector assenyalen que la llei que en limita el preu ha tingut "una afectació baixa" i prova d'això és que només han caigut de manera "minsa" a Figueres.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El 43è estudi dels preus del mercat immobiliari de les comarques gironines revela que el sector ha recuperat les xifres prepandèmia i, fins i tot, les millora. La forta demanda ha permès mantenir els preus estables i ha fet créixer les operacions de compravenda a la demarcació respecte el 2019. I és que, tot i que encara s'està "molt lluny del moment àlgid" de la bombolla, el mercat d'obra nova i de segona mà recuperen el pols després d'un 2020 "desvirtuat per la pandèmia".