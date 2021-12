Avui hem tractat els següents temes:

Estem pujant aquesta sisena onada de la covid-19 i la variant culpable d'aquesta situació és la variant delta i delta plus. Hem de reconèixer que la ciència ha aconseguit en temps rècord un gran ventall d'armes i coneixements per combatre el virus, però avui parlarem de la pastilla que encara està per arribar. Tenim com a convidat al Dr. Alex Soriano, Cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital clínic de Barcelona.

- Ja disposem d'aquestes pastilles per prevenir la covid-19?

De moment tenim dues estratègies, una són els anticossos monoclonals que ja estan aprovats i, per tant, en el moment que les d'autoritats facin les assignatures pertinents podríem disposar d'aquests anticossos monoclonals, un d'ells seria una combinació de dos anticossos monoclonals. És una administració per via endovenosa o per vies subcutània i l'acció d'aquests anticossos és bloquejar l'efecte del virus, per tant, és per malalts que tenen la infecció en fases molt precoces i amb això el que fem és evitar que la malaltia progressi cap a una forma més greu. Una altra possible indicació és que es poden utilitzar en malalts que la vacuna no els hi funciona i aquest medicament el que fa és evitar que entri al virus és a dir que en aquest cas també ho podríem utilitzar com a prevenció de contagi.





El sector dels comerciants i el sector immobiliari celebren les bones xifres que ha deixat al pont de la puríssima. La pandèmia encara està present i tot pot canviar d'un moment per l'altre, per aquest motiu, ens preguntem sí tenim una bona educació financera per saber estalviar o per fer una previsió i evitar problemes en un futur. Parlarem amb el professor associat de la universitat de Girona i director financer del grup hoteler Med Playa, David Maldonado.

- Generalment, la població té una base d'educació financera?

La meva resposta és bastant contundent, no. És una mancança que malauradament la crisi econòmica ens va fer adonar. L'educació financera és més bona ara que fa quinze anys, però, així i tot, encara hem de millorar. Els europeus tenen a les seves escoles assignatures on els estudiants tracten l'economia familiar i com portar una economia personal.