Avui hem tractat els següents temes:

Com cada setmana tractarem els temes policials amb el sindicat de mossos d'Esquadra. En el programa d'avui parlarem de la polèmica mort d'un home on el cos policial es va veure obligat a reduïr-lo amb la pistola tàser. Ens aclareix tots els dubtes la portaveu del sindicat Sap-fepol dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.

- Què ha passat en el cas de la pistola tàser?

El motiu de la mort d'aquest home no ho sabem encara, estem pendents del resultat de l'autòpsia. El que va passar és que van trucar perquè aquesta persona estava extremadament violenta i estava retenint els seus pares i els amenaçava de mort, de fet havia travat la porta perquè no poguessin excedir els nostres companys i companyes, finalment ho van fer pel balcó i quan vam poder fer-ho, ell estava a la seva habitació amb dos ganivets de cuina a les mans amb la porta travada, llavors van haver de tirar la porta avall i aquesta persona va fer un pas en direcció els agents i evidentment en aquesta situació quan corre perill la integritat física d'un dels agents, dels familiars o d'ell mateix, sempre es fa ús d'aquesta eina i així ho marca el protocol.

Europa s'està replantejant l'obligació d'una vacuna obligatòria a partir del febrer. L'organització de consumidors i usuaris ha realitzat una enquesta per saber les opinions i una de les xifres que desprèn aquesta enquesta és que el 6% rebutja a la vacuna. Parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique Garcia.

- Què et sembla aquest 6%?

Hem fet aquesta enquesta al voltant de 4.000 persones entre 18 i 74 anys a Bèlgica Itàlia i Portugal. Pot semblar un percentatge elevat, però en comparació amb altres països és petit. En el nostre país tradicionalment tenim un percentatge elevat de població disposada a vacunar-se i el moviment d'antivacunes ja era petit o quasi inexistent abans de la Covid i ara hi ha unes altres circumstàncies. La major part d'aquestes persones, concretament un 41%, tenen falta de confiança en el procés d'elaboració i creiem que aquest és l'element determinant. Part de la culpa la tenen les notícies falses respecte als efectes de la vacunació. Dintre d'aquest 6% que no es vol vacunar un 41% és per falta de confiança en el procés d'elaboració de la vacuna i un 32% creia que hi havia darrere interessos polítics i econòmics una altra 30% deien que la vacuna no era tan segura com es deia, un 22% desconfiava de la seva efectivitat real, un 16% pertany a un grup de risc i per últim, un 12% no creu en les vacunes.