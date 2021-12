Avui hem tractat els següents temes:

"Por amor al arte" és el primer senzill del nou disc deSergioDalma "Alegría" i que presentarà el pròxim dia 9 de gener al gran teatre del Liceu.

- Ja portes a l'esquena una llarga carrera musical.

Fa 32 anys de carrera musical com a SergioDalma i 30 anys des de "Bailarpegados", em fa la sensació que ha passat tot molt de pressa i mira que intento gaudir-ho molt en cada moment i encara penso que ho hagués pogut gaudir més, però el més important és que els hem viscut.

- "Bailarpegados" és una cançó que envelleix molt bé.

Molt i a més a més venint d'un festival d'Eurovisió i em sorprèn perquè tot ha canviat molt fins i tot la música, però és una cançó que mai he deixat que es quedés enrere al llarg d'aquests 30 anys i l'he intentat bastir d'una altra manera per què són és ben actuals, però curiosament les noves generacions durant els concerts també la canten. No pots donar a l'esquena a les cançons dels teus principis.

S'ha detectat un repunt de contagis a Catalunya i s'espera una sisena onada, tot i això, amb menys hospitalitzacions i menys ingressats a l'UCI gràcies a les vacunes. Des de fa un temps es nota un desgast tant a l'atenció primària com a hospitals i per aquest motiu s'ha posat en marxa la campanya "Posa límits" perquè els facultatius i facultatives prenguin consciència de la seva pròpia fragilitat i vetllin per la seva salut. Parlarem amb la vicepresidenta de metges de Catalunya, Dra. Anna Roca.

- S'aplica correctament la nova campanya?

No és fàcil per què ja portem una dinàmica des de fa anys on anem molt sobrepassats

quant a càrrega existencial i d'ampliació de jornada no compensada. Costa molt dir fins aquí, però cada vegada hi ha més facultatius amb la intenció de limitar el que tenim en el contracte i respecte a la nostra activitat existencial. Fa anys que denunciem aquesta situació insostenible.

