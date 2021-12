herrera a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) s'han convertit en uns dels problemes de salut mental que més han augmentat en els últims anys.

A Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), existeix una prevalença d'entre el 4,1% i el 6,4% en les joves de 12 a 21 anys i té un clar perfil femení: 9 de cada 10 persones que pateixen aquests trastorns són dones.

Lluny de descendir, arran del confinament, els casos de TCA han augmentat un 20%, segons xifres de Fundació Fita. Preocupa, a més, l'edat cada vegada més primerenca a la qual es manifesten aquests trastorns.

El major temps d'exposició a les tecnologies i xarxes socials durant el confinament i l'impacte de la pandèmia en la salut mental, especialment dels adolescents, són algunes de les raons que expliquen aquest increment.

Es consideraran sospitosos de contagi amb l'òmicron els viatgers de països del sud d'Àfrica que donin positiu o bé quan es detecti la variant en els cribratges, que s'han començat a fer de forma aleatòria al 20% de les PCR.

Ara com ara, amb la variant delta dominant, els contactes amb pauta completa no han de seguir quarantena, però sí que es fan una prova i, en cas de ser positiva, s'han d'aïllar perquè passen a ser un cas.

D'altra banda, Salut demana acompanyar a hospitals i CAP només quan sigui necessari arran de la detecció de brots de covid-19 en centres.

La variant òmicron, que sembla ser més transmissible, està obligant a adaptar els protocols, sobretot entre els viatgers de països del sud d'Àfrica. A tots ells, se'ls fa una prova a l'aeroport i han de seguir quarantena vigilada telefònicament encara que el resultat hagi estat negatiu. Amb tot, la quarantena es pot escurçar de deu a set dies si el resultat és negatiu.

En cas que la prova del cribratge a l'aeroport sigui positiva, a més de l'aïllament, se seqüencia la mostra per determinar si el contagi és per la variant òmicron. Aquest és el cas de dos viatgers que van donar positiu al test dilluns i que ara se n'està analitzant la mostra per determinar si es tracta de la variant òmicron. De moment només es coneixen aquests dos casos sospitosos a Catalunya.

