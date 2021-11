Avui hem tractat els següents temes:

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que és "qüestió de dies" que es detecti la variant òmicron de la covid a Catalunya.

D'altra banda, ha explicat que divendres passat es van començar a administrar terceres dosis a partir dels 60 anys. En canvi, ha dit que la ponència de vacunes ha de decidir si es vacunarà els nens de 5 a 11, tot i que ha reconegut converses amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, sobre les vacunes que tocarien a Catalunya.

En cas que es decideixi vacunar, creu que es faria aquest curs. Ha explicat també que han detectat entrades "malicioses" a l'aplicació de la Meva Salut.

Argimon ha posat en dubte que l'estratègia de tancar fronteres però no enviar vacunes als països del sud permeti frenar la covid i l'aparició de noves variants. Per això, ha afirmat que la nova variant detectada a Sudàfrica acabarà arribant a Catalunya, malgrat les restriccions de fronteres.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha explicat que el sistema per descarregar-se el passaport covid s'ha col·lapsat perquè de les 9 milions de persones que ja el tenien, la meitat l'han tornat a demanar.

Segons Puigneró, el problema és que hi ha hagut un "volum inesperat" de gent que tenia el certificat però no el trobava o no sabia on se li havia guardat al mòbil. I ha posat d'exemple que hi ha una persona a Catalunya que se l'ha descarregat 200 vegades.

Tot i les cues virtuals, el vicepresident ha destacat que divendres es van descarregar 400.000 certificats i 450.000 més cada dia del cap de setmana.

El vicepresident ha admès que les cues per accedir a la web o l'aplicació per mòbil de 'La meva salut' va arribar a pics de 300.000 persones. I ha afegit que no es va preveure que tanta gent que ja tenia el passaport covid se'l tornaria a descarregar. "És un fenomen que no hi comptàvem", ha afegit.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado