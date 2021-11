Avui hem tractat els següents temes:

En poques hores s'ha produït un gir, des d'aquesta passada mitjanit entra en vigor el passaport covid en restauració, oci nocturn, gimnasos i residències, però el tribunal suprem de justícia de Catalunya també ha deixat la porta oberta a l'ampliació a cinemes i estadis de futbol. Parlarem amb el professor de dret d'administratiu de la universitat de Girona, Joan Maria Aguirre.

- Per què hi ha comunitats autònomes al nostre país que rebutgen el passaport Covid i d'altres com la nostra, ho accepten i a més a més pensen en una ampliació?

De fet aquesta és una realitat que hem anat visquen des de fa dos anys amb la pandèmia, les resolucions judicials no sempre han estat conformes, ni tan sols a dintre la mateixa comunitat autònoma, això passa per diversos motius, els jutges són persones i és normal que puguin haver-hi opinions divergents en una matèria i hem de tenir present que el virus tampoc es comporta igual a tots els territoris i per tant les decisions s'han pres per comunitats que obeeixen a realitats dels indicadors que possiblement són diferents.

Sigui com sigui, la realitat que tenim ara, és el que passaport covid s'ha autoritzat a Galícia, les illes i Catalunya. Segurament acabarà arribant a la comunitat Valenciana, Andalusia i el País Basc ha anunciat un recurs al tribunal suprem contra aquesta decisió de fa uns dies per intentar implementar o ampliar a la seva comunitat autònoma.

El Black Friday és un bon moment per a avançar compres de Nadal o equipar-se amb productes que es realment es necessiten. Però, compte, perquè les rebaixes no sempre són tals, adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que ofereix a més una sèrie de consells per a evitar sorpreses desagradables.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l'OCU, Enrique García (àudio).