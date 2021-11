Avui hem tractat els següents temes:

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha aprovat la vacuna de Pfizer per utilitzar-la en nens d'entre 5 i 11 anys. Després d'una reunió, els científics experts de l'agència van verificar estudis clínics realitzats en uns 2.000 nens, que van demostrar que l'eficàcia i la seguretat de la vacuna per als menors són comparables a les dels adults. L'EMA reconeix que s'han de fer dues injeccions en tres setmanes, igual que altres persones vacunades contra Pfizer.

La dosi serà inferior a la que fan servir les persones majors de dotze anys: un terç de l'habitual. Aquesta és la primera vacuna autoritzada per l'agència reguladora de la UE per a aquest grup d'edat. Per saber més detalls parlarem amb el Dr. Ferran Moraga-llop, pediatra i vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia.

- És aconsellable vacunar els menors?

Sí, després d'uns mesos en els quals hem sigut molt prudents, podem dir que ja disposem de la suficient informació de la vacuna, és a dir, la relació entre els beneficis i els possibles riscos. A més a més s'ha de valorar que estem en un moment epidemiològic on la població de menys 11 anys té la més alta incidència de coronavirus amb 203 casos per 100.000 habitants.

Comencem la col·laboració amb el nou programa del síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ens explica els objectius d'aquesta nova etapa i els nous reptes que s'ha plantejat.

- Quina serà la línia que seguirà el síndic de greuges durant aquesta nova etapa?

Aquesta institució té moltes potencialitats, considero que la primera tasca important és donar-la a conèixer a la ciutadania i també als tècnics o tècniques de l'ajuntament per saber que poden fer i com poden ajudar a millorar la vida de la gent de Barcelona.

La línia seguirà com fins ara, rebre queixes per un mal funcionament de l'ajuntament quan la gent consideri que hi ha un greuge

Cap a ella o cap a un col·lectiu. El que farem serà implementar si la queixa és positiva, és bona o algú que es queixa perquè vol canviar coses, el que hem de fer és fer un pas cap endavant i plantejar millores a l'ajuntament abans que rebem les queixes. Hem obert diferents actuacions d'ofici amb l'ànim de millorar el funcionament de l'administració municipal.

