El Gremi de Restauració de Barcelona ha assumit amb "resignació" la decisió de la Generalitat d'ampliar l'ús del certificat covid per a la restauració, els gimnasos i les residències, a l'espera de l'aval definitiu del TSJC.

"La mesura no ens entusiasma, però la veiem com un mal menor i ajudarem els restaurants durant el procés d'implementació", ha reconegut el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols (àudio), que també reclama que aquest certificat covid s'ampliï a més sectors per no "criminalitzar exclusivament la restauració". "No és suficient. S'hauria d'exigir també a centres comercials, establiments amb degustació o equipaments culturals", ha enumerat el director del Gremi de Restauració de Barcelona.

Com cada dimecres tenim el nostre espai "Mossos d'Esquadra" amb l'Imma viudes, portaveu de SAP-FEPOL.

- Amb l'arribada del Nadal també arriba i l'estafa del sorteig de la loteria de Nadal.

Exacte, aquests missatges que rebem sobre que hem guanyat un sorteig en el qual no hem participat, desconfiem, perquè ningú regala res. Si es dona el cas que tenim el dècim físic, hem de comprovar el logotip el codi tots aquells elements dels quals disposa el dècim per poder verificar que no és fals. Una cosa de sentit comú sí compartim loteria, és fer una fotocòpia i així podrem saber qui participa i qui no, almenys amb això tindrem una petita garantia. També recomanem apuntar en un lloc segur el número i la sèrie. Si es dona el cas de pèrdua o robatori, sobretot denunciar-ho i comunicar-ho a la policia i apostes de l'estat.