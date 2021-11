Avui hem tractat els següents temes:

Les fortes tempestes han deixat acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat en molts municipis de les comarques de l'Ebre. Santa Bàrbara, al Montsià, ha estat un dels municipis més afectats.

L'ensurt ha estat gran de matinada a quan el barranc ha començat a travessar el poble amb més d'un metre d'aigua. S'han inundat magatzems i baixos de cases i establiments i l'aigua s'ha endut i ha malmès alguns vehicles. També s'han desbordat barrancs i s'han patit inundacions a altres poblacions, com Tortosa, on encara està tallada la C-12. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 150 trucades, més d'un centenar al Baix Ebre i al Montsià, i els Bombers han atès una quarantena d'avisos.

Cap als volts de les cinc i les sis del matí els veïns del centre de Santa Bàrbara s'han trobat els carrers inundats perquè s'ha desbordat el barranc que baixa del Mas de Barberans i creua el municipi. Alguns veïns intentaven obrir els desguassos que de seguida han col·lapsat pel fang, l'arena i les branques que arrossegava l'aigua.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat aquest dimarts que Europa podria superar els dos milions de morts per covid-19 el març del 2022 si el ritme de contagis segueix la tendència actual. L'OMS assenyala que ja s'han superat l'1,5 milions de morts en els 53 països de la regió europea, i que les defuncions en l'última setmana s'han duplicat, passant de 2.100 al dia al setembre, a 4.200 actualment.

L'organisme internacional afegeix que la situació a Europa és "molt greu" i aposta per fomentar la vacunació entre els que encara no s'han injectat cap dosi i estendre la tercera als majors de 60 anys, els immune deprimits i els sanitaris. L'OMS diu que el coronavirus ja és la causa principal de mort a Europa i l'Àsia Central.

Segons les previsions d'aquest organisme, hi haurà situacions de tensió hospitalària extrema o alta en 25 països europeus per falta de llits. També assenyala que en 49 dels 53 estats hi podria haver una situació extrema a les UCI entre ara i el març del 2022. "Les morts acumulades podrien superar els 2,2 milions la primavera de l'any vinent, si ens basem en les tendències actuals", estipula l'OMS en un comunicat.