Avui hem tractat els següents temes:

Un grup de transportistes farà una marxa lenta a la Ronda Litoral contra la prohibició de circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona a partir del 2022. La protesta serà entre les 18 i les 20 hores- i el dimecres 24, també en el mateix horari. Finalment, els transportistes han anunciat una altra concentració de rebuig a la ZBE el 4 de desembre al carrer Aragó.

7.000 camions deixaran de circular per la BZE.

A partir del mes de gener del 2022, camions i autocars petits no podran circular per la Zona de Baixes Emissions i els autocars de transport col·lectiu tampoc podran fer-ho a partir de juliol, ja que s'haurà acabat la moratòria de sis mesos de la ZBE per a aquests vehicles.

El sector dels transportistes preveu que fins a 7.000 camions i vehicles pesants es vegin obligats a deixar de circular per Barcelona i rodalies. Per això, els transportistes demanen l'homologació de filtres i catalitzadors per reduir els contaminants dels camions i poder seguir circulant, amb l'objectiu d'evitar haver d'adquirir camions pesants nous.

El govern espanyol ha aprovat eliminar els exàmens de recuperació en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) a partir d'aquest mateix curs escolar.

L'executiu de Pedro Sánchez ha donat llum verda a un decret que regula l'avaluació, promoció i titulació en l'Educació Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional (FP).

El Ministeri d'Educació ha descartat permetre a les autonomies decidir si mantenien les proves de recuperació de juny i setembre de forma transitòria el curs 2021-2022 després que el Consell d'Estat determinés que no poden haver-hi criteris diferents a cada comunitat. Ho ha explicat la ministra d'Educació, Pilar Alegría, en roda de premsa després del Consell de Ministres.

El decret també permet obtenir el títol de Batxillerat amb una assignatura suspesa i passar de curs a l'ESO sense límit de suspensos així com obtenir el títol. Serà una decisió de l'equip docent. Alegría ha remarcat que la norma l'únic que fa és desenvolupar la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) -coneguda com a 'llei Celaá'- i que pretén "adequar-se als estàndards europeus".