Avui hem tractat els següents temes:

Obrir les xarxes socials és sinònim de fotografies perfectes i de felicitat, això és així perquè, segons múltiples estudis, a les xarxes tendim a mostrar el millor de nosaltres mateixos per tal de buscar l'aprovació dels altres. La influència de les xarxes socials en els joves d'avui dia és molt important. Per saber què està passant, parlarem amb la professora de comunicació audiovisual i publicitat de la universitat de Girona, CarmenEchazarreta.

- Els joves tenen prou informació i educació per saber com han de gestionar les xarxes socials?

No, ens estan passant per davant, per exemple, TikTok és una xarxa que va néixer el 2015 a la Xina i ja ha provocat un increment del 150% respecte a l'any 2019 2020 , sobretot per part de nens i nenes entre 9 i 15 anys, és una xarxa que ha enganxat a tothom i està promovent uns continguts que aconsegueixen atrapar l'atenció i l'interès, creant una addicció en aquests nens i nenes. La clau d'aquesta xarxa social és poder descarregar tots aquests continguts que no tenen una durada de més de 60 segons i aquesta immediatesa és una de les raons per les quals té tant d'èxit.

PLDSpace és una companyia del sector aeroespacial pionera i referent a Europa en el desenvolupament de coets reutilitzables. Per això, divendres passat va presentar, al Museu Nacional de les Ciències Naturals de Madrid, el primer coet espacial espanyol anomenat Miura 1, que es llançarà el pròxim any 2022. Amb aquesta iniciativa de la companyia il·licitana, Espanya es converteix en un dels 14 països del món amb capacitat de llançament espacial. Parlarem amb el seu cofundador, Raül Verdú.

- Explica'ns què significa la presentació d'aquest coet?

La veritat és que per nosaltres és tot un orgull poder presentar aquest primer coet espacial del nostre país. El cap de setmana passat es va exposar en un museu de Madrid , on vam poder gaudir amb tot l'equip i tots els inversors i poder mostrar que hem arribat a construir aquesta primera unitat amb un gran esforç humà i tecnològic.