Avui hem tractat els següents temes:

Els contagis pugen de manera que comença a ser preocupant. Això sí, la vacunació ajuda a controlar d'una forma clara la gravetat del que sembla ser l'inici d'una sisena ona. De totes maneres l'objectiu és que el virus circuli el menys possible.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat de la situació present amb l'epidemiòleg i ex directiu de l'OMS, doctor Daniel López-Acuña (àudio).

Per la seva part el conseller el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dilluns que es prioritzarà l'ús del passaport covid a aplicar noves restriccions per fer front als contagis.

Després de presentar a l'Assemblea Nacional francesa la guia clínica per tractar la covid persistent, Argimon ha dit que confia que no s'hagin d'imposar noves restriccions ni pel que fa a aforaments ni horaris per frenar els contagis i que "abans de prendre restriccions o mesures restrictives es pensarà en l'extensió del certificat digital". Sobre el passaport covid, Argimon ha afirmat que espera tenir "molt aviat" el posicionament del Comitè Científic Assessor. Després de l'opinió d'aquest comitè, la mesura s'haurà de debatre en la comisisó delegada.

El correcte reciclatge dels medicaments caducats, els no utilitzats i els envasos buits després de finalitzar els tractaments dipositant-los en el Punt SIGRE de la farmàcia constitueix un dels elements clau per a garantir la cura de la salut i del medi ambient.

Vint anys després de la posada en marxa del sistema SIGRE en les farmàcies existeix una alta sensibilització ciutadana ja que el 94% de les llars de Catalunya recicla medicaments de manera habitual.

Tal com mostren les dades de recollida del primer semestre, els catalans van dipositar més de 100 grams per habitant-any de restes de medicaments i els seus envasos, recuperant així el ritme habitual després de la situació especial de 2020.

“Existeix una gran conscienciació dels catalans amb la cura de la salut i del medi ambient, ja que la pandèmia no ha influït en els seus hàbits de visitar regularment el Punt *SIGRE. La labor que, des de fa ara 20 anys, realitza el sector farmacèutic a través de SIGRE ha calat amb força en la societat de Catalunya, que contribueix amb un simple gest al benestar i la salut de tots”, afirma Juan Carlos Mampaso, director general de SIGRE a Herrera de COPE Catalunya (àudio)