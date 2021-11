Avui hem tractat els següents temes:

Hi haurà pensions en un futur? Què significa per al sistema el pla Escrivá? Què ocorre en comptabilitzar més anys laborables cotitzats?. A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el catedràtic de dret del treball i la seguretat social i, a més, director de la càtedra d'immigració, drets i ciutadania de la Universitat de Girona, Ferran Camas (àudio).

Mig miler de persones es van manifestar el passat dissabte pel centre de Barcelona en defensa d'unes pensions públiques i sense retallades. La manifestació ha començat a la plaça Catalunya i ha acabat a Sant Jaume.

En el seu manifest, entitats com la Marea Pensionista i altres plataformes i moviments han demanat que no s'aprovi el projecte de llei de reforma de pensions. "La música i la cançó que escoltem només parla de noves retallades: no només es consoliden els actualment vigents, sinó que assistim a una cascada d'altres de nous que, de confirmar-se, deixen pàl·lids els de la reforma del 2013", es queixen.

El Departament de Salut promou la VIII Setmana de Sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol que s’iniciarà dilluns, coincidint amb el Dia Mundial sense alcohol. Enguany el lema de la setmana, impulsada per la Subdirecció General de Drogodependències és 'Beure menys alcohol, la teva altra vacuna' i té l’objectiu de sensibilitzar la població en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), L’OMS adverteix que un consum mínim d’alcohol causa el 4,3% dels càncers a Europa, cosa que equival a 180.000 casos, 110.000 dels quals són homes. Qualsevol classe de beguda alcohòlica pot causar càncer de boca, d’orofaringe, d’esòfag, de fetge, de laringe, colorectal i de mama en dones.

Gairebé l’11% dels càncers atribuïts a l'alcohol van ser degudes a un consum ocasional o de baix risc; és a dir, de no més de mitja ampolla de cervesa, un got de vi o 60 ml de licors.

L’OMS també alerta que la combinació del consum l’alcohol amb el tabac incrementa en 30 vegades les possibilitats de contraure càncer de boca, orofaringe, laringe o esòfag, en comparació els que només consumeixen tabac o alcohol.