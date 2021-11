Avui hem tractat els següents temes:

Ahir al voltant de les nou del matí, la guàrdia urbana de Barcelona treia de l'aigua a persones que estaven practicant l'esport, el fet ha indignat als surfistes i l'ajuntament de Barcelona al·lega que està prohibit banyar-se i practicar esports quan hi ha bandera vermella. Parlarem amb el surfista, Soren Manzoni.

- Com valores aquesta situació?

Per nosaltres la situació és bastant patètica, estem en un moment on l'ajuntament de Barcelona ho prohibeix tot. Som la comunitat que està més conscienciada amb la recollida de plàstics quan finalitza l'estiu i encara no entenem on està el problema.

- Segons l'ajuntament de Barcelona és una qüestió de normativa municipal, ahir no es permetia el bany ni les activitats a dins de l'aigua amb bandera vermella i avís per onades de 2,5 metres.

Crec que hi ha masses normatives municipals i el que haurien de fer és deixar-nos en pau. Seguirem fent surf amb grans onades que d'això es tracta. Ahir la platja estava acordonada amb un gran perímetre, mai havia vist un dispositiu així a la Barceloneta des que faig surf.

El reciclatge és un punt molt important en el canvi climàtic. L'agència de residus de Catalunya alerta sobre l'obligació dels negocis de venda online d'aparells elèctrics i electrònics, de recollir els aparells vells si es sol·licita per part del client. Parlarem amb l'Isaac Peraire, director de l'agència de residus de Catalunya.

- És una norma que segurament La gran majoria desconeix.

L'objectiu d'aquesta campanya és donar a conèixer aquesta norma que els distribuïdors i comercials no haurien d'esperar que la ciutadania en general els hi demanés, ells ho haurien d'oferir, és més, estan obligats a fer-ho i estem parlant de botigues i distribuïdors presencials o per internet.

- Quan vas a una botiga física i compres per exemple una nevera, habitualment sí que s'emporten el vell.

El que també ens agrada recordar que abans de llençar o de donar per inútil un aparell, segur que li podem donar una volta més, segurament es pot arreglar o reutilitzar.