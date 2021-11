Avui hem tractat els següents temes:

Oxfam Intermón publica avui un nou estudi on destaca que la petjada de carboni de l'1% més ric del planeta serà 30 vegades superior a la necessària per a complir amb l'objectiu recollit en l'Acord de París de limitar l'escalfament global a 1,5 °C en 2030. Aquesta dada es coneix en la COP26 es debat com mantenir aquest objectiu viu.

En 2015, els Governs van acordar l'objectiu de limitar l'escalfament global a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials. No obstant això, els actuals compromisos per a reduir les emissions són insuficients per a aconseguir-ho. Per a aconseguir aquest objectiu, seria necessari que, per a l'any 2030, cada habitant de la Terra emetés una mitjana de tan sols 2,3 tones de CO? a l'any, la qual cosa equival a aproximadament la meitat de l'actual petjada de carboni mitjana.

L'estudi, encarregat per Oxfam Intermón i basat en recerques de l'Institute for European Environmental Policy (IEEP) i el Stockholm Environment Institute (SEI), estima com els compromisos dels Governs afectaran les petjades de carboni de les persones més riques i més pobres del planeta.

El Saló de l'Ocupació vol fer visible el potencial de qualsevol tipus de talent (jove, femení, digital, sènior, esportiu, científic, inclusiu, internacional...) i oferir orientació professional i eines per a la recerca de feina, així com donar a conèixer oficis, professionals i itineraris formatius, a més d’identificar oportunitats laborals en sectors claus i la possibilitat de contactar amb empreses i entitats que busquen incorporar personal a les seves organitzacions, com la plataforma Empresa-Ocupació que gestiona Barcelona Activa, entre altres propostes.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlar amb la directora del saló, Laura Pararols (àudio)

Oferirà fins a 150 activitats pensades per a persones que busquen feina o que volen reorientar la seva trajectòria professional. Hi ha programades més d'un centenar de taules rodones, tallers, xerrades, informació o assessorament individualitzat en diversos espais: (re)Orienta't (traçar el rumb laboral), Defensa (drets i deures laborals), (re)Descobreix (sortides professionals), Prepara't (per trobar feina) o Comparteix (experiències entre professionals de l’ocupació i l’orientació professional) i Emprendre (inspiració per engegar un negoci). Així, es podrà aprendre a afrontar una entrevista de treball o a fer un vídeocurriculum.