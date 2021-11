Avui hem tractat els següents temes:

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de l'AGTC, Carlos Folchi (àudio),

"La moratòria que encara permetia als camions entrar en la zona de baixes emissions (ZBE) arriba a la seva fi aquest gener vinent." explica Folchi " Ara hem començat les negociacions per a arribar a un acord, però si no s'arriba a aconseguir un és possible que hi hagi dificultats per a proveir Barcelona."

El secretari general de l'AGTC diu que "Les administracions no han invertit res en el sector, per exemple en catalitzadors que farien aquests vehicles menys contaminants. Cal recordar que encara no tenim camions elèctrics i que el seu preu és elevadíssim."

Amb la finalitat de conèixer el cost actual d'un enterrament i una incineració, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha sol·licitat pressupost en 113 funeràries de 29 ciutats.

La premissa comuna era un enterrament sense luxes ni extres, però digne, similar al que sola gastar-se a la ciutat i incloent el lloguer d'un nínxol durant un període mínim de cinc anys. Al mateix temps es va sol·licitar pressupost per a una cremació.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de la OCU, Enrique García (àudio)

El preu mitjà és de 3.739 euros per a una inhumació i de 3.617 euros per a una cremació, però pot variar molt segons el municipi. Per exemple, el cost mitjà d'un enterrament a Vigo (6.165 euros) i Alacant (5.455 euros) és més del doble que a Cadis (2.551 euros) i a Saragossa (2.539 euros).