Malauradament el bullying està instal·lat en el nostre dia a dia i per parlar sobre el tema tenim en el programa d'avui a la Rita Antón, psicóloga del centre ITA d'Argentona i experta en trastorns de conducta.

- Creus que els nois i noies estan cada vegada més conscienciats sobre el bullying?

La veritat és que sí i crec que tots sabem què és el bullying i som conscients que és una problemàtica real. Creiem que encara ens queda molta feina a la intervenció, tant en l'àmbit preventiu com en l'àmbit d'atenció quan es donen aquest tipus de casos a les aules.

- Quin percentatge d'alumnes han estat víctimes de bullying?

És complex trobar un percentatge perquè molts nois i noies no ho arriben a denunciar. El que ens trobem a vegades de les aules és que hi ha que pateixen aquesta situació o que han estat implicats en dinàmiques com agressors. En el nostre centre ens trobem nois que ingressen i que vénen a fer demandes perquè no estan bé i veiem que darrere del problema que ells exposen s'han trobat en dinàmiques de bullying en la seva infància o en la seva adolescència i els ha generat moltes dificultats com pors o carències i que surten a la llum amb el temps.

Desenes d'associacions van fer una gran manifestació a la plaça de la Universitat de Barcelona a les 18:00 hores del dissabte 6 de novembre, oposant-se a la pujada del preu de la llum, amb el lema "Aturem l'estafa de la llum".

Segons l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l'objectiu de la mobilització és "expressar la insatisfacció" amb l'augment dels preus de l'oferta perquè asseguren que la situació de milers de llars empitjorarà a l'hivern perquè en els mesos més freds augmenta el consum un 20%. Parlarem amb la portaveu de l'associació de la pobresa energètica, Mònica Guiteras.

- Sorprèn que fins ara no haguem protestat pel preu de la llum.

Crec que hi ha hagut molta desinformació i no sabíem ben bé què fer, però finalment el malestar i l'impacte d'aquesta pujada fa que acabem sortint al carrer de manera coordinada amb diversos col·lectius què han dit prou a l'estafa de la llum.

