Avui hem tractat els següents temes:

Hi ha països que estan aplicant la tercera dosi a la població en general, però ja en països que no com és el cas d'Espanya. Per saber com està la situació del mateix parlarem amb el vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia i pediatra, Dr. Ferran Moraga Llop.

- Quan vas pel carrer fa la sensació que hagi passat la pandèmia.

La veritat és que anem molt millor la qual cosa no vol dir que ens relaxem amb les mesures de prevenció, vacunació i mascareta en espais tancats.

- Hi ha països que estan aplica la tercera dosi a la seva població en general i d'altres que no, quin és el criteri que segueixen?

No hi ha cap criteri científic o evidència científica en aquest moment respecte a una tercera dosis indiscriminada a tota la població. És veritat que a Israel estan administrant la tercera dosi a tota la població partir dels dotze anys sense tenir cap evidència científica i això no vol dir que d'aquí a un any l'administrem nosaltres també. Crec que és molt important donar aquesta tercera dosi a les franges d'edat que ho necessiten, hem de pensar que a molts països del món ho necessiten veritablement i no reben aquestes vacunes i si no vacunem a tot el món, no estarem protegits correctament malgrat que tinguem una alta taxa de cobertura vacunal.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra parlem amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes, sobre la situació d'aquesta especialitat dins del cos.

"Fa més de vint anys naixia una gran especialitat dins del cos de mossos d'esquadra. L'especialitat de trànsit arrencava amb un fals alè i paraules ingènues que a les persones que n'érem membres, ens impulsava a creure amb la il·lusió de ser partícips i protagonistes d'un gran projecte." explica Viudes

Un projecte que, passat el temps, dona clars símptomes d'estar en clara decadència. "I és que són tantes les mancances que patim, que prioritzar sobre què cal arreglar primer se'ns fa veritablement difícil. Podríem començar pel propi model (el de trànsit) el qual, amb una malaltissa preocupació per part d'alguns de millorar les estadístiques del curs anterior, agonitza entre rotondes i stops."





