l president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participat aquest dijous en l'acte de celebració del 25è aniversari del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) on ha posat de relleu la necessitat urgent de prendre decisions al voltant del canvi climàtic.

"Les decisions les hem de prendre avui. Si les prenem l'any que ve ja no hi serem a temps", ha apuntat Aragonès, que ha aprofitat per dir que "tot canvi o transformació que no fem nosaltres ens vindrà donada i, per tant, ens hi hem d'implicar plenament com a país". El cap de l'executiu ha recalcat que cal avançar cap a un aprofitament òptim dels recursos per aconseguir un model que afavoreixi "l'equilibri econòmic i ambiental".

Aragonès, que ha acudit a l'acte de celebració del CTFC acompanyat per la consellera Teresa Jordà -que també ostenta la presidència de l'entitat-, ha defensat la "contribució extraordinària" que ha fet el centre i la seva importància de cara el futur "en un context marcat per l'emergència climàtica". El president ha posat en valor la idea de la "Catalunya sencera" i ha deixat clar que "la garantia de benestar ha d'arribar a tot el país".

Hem parlat del tema amb el professor titular del departament de física de la Universitat de Girona i membre del grup d'experts del canvi climàtic a Catalunya, Josep Calbó. (àudio).

Diversos centres de recerca i hospitalaris de Catalunya han iniciat un estudi per analitzar l'efecte de la vacunació en persones amb covid persistent. Investigadors de l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) volen entendre els mecanismes immunopatogènics de la covid persistent i avaluar l'efecte i la duració dels vaccins.

Es creu que les vacunes contra la covid-19 podrien ajudar a algunes persones amb covid persistent, disminuint la intensitat de símptomes. L'estudi compta amb una mostra de 300 pacients.

La covid-19 persistent és la nomenclatura que es fa servir per anomenar els casos de pacients amb símptomes de durada superior a les quatre setmanes des de l'inici de la malaltia. S'setiam que fins a un 10% de pacients la poden patir. Els símptomes es poden allargar durant sis mesos.