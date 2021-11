Avui hem tractat els següents temes:

vui dia 29 d'octubre és el dia mundial de l'ictus infantil. A l'Hospital Sant Joan de déu s'ha administrat per primera vegada en un menor a Catalunya un tractament per recuperar la mobilitat perduda després de patir un ictus. Per parlar sobre aquest tema tenim en el programa a la neuròloga i pediatra de l'Hospital Sant Joan de déu, la doctora Verònica González.

- Com pot ser de freqüent un ictus en un menor?

Realment és molt menys freqüent que en adults, però cada any entre dos i tres nens dentre 100.000 pot patir un ictus, és una freqüència inferior que l'adult, però existeix i no és tan infreqüent.

- En l'actualitat no es sol relacionar amb nens.

És bastant generalitzat, no es té tanta consciència que pot existir i això fa que a vegades els diagnòstics arribin tard perquè no es pensa com una possible primera opció.

Fa anys que hi ha un gran debat sobre el canvi d'horari, durant la matinada del dissabte a diumenge, a les tres seran les dues, haurem d'endarrerir els rellotges per adequar-nos a l'horari d'hivern. Tenim al telèfon a la sociologia i directora del departament d'empresa de la universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret.

- Per què encara canviem l'hora?

Perquè els polítics no fan la feina que han de fer, només miren els vots i els temes importants no els tracten, és una pena perquè la llei europea va dictar que era l'últim any, no té gaire sentit, es va posar sobre la taula la necessitat de fer aquest canvi per raons energètiques i a més a més tenim comprovat que després de tants anys i a través d'especialistes, els cicles circadians i bioritmes ens desmereixen.

- Tant ens desmereix aquesta hora de diferència?

No ens queda un altre que adaptar-nos, és una organització horària imposada, no és natural,ho hem decidit entre tots, de fet som un país atípic, a l'estat espanyol tenim uns horaris que no els té ningú i són els menys saludables d'arreu del món. Es va fer una consulta per saber que opinava la ciutadania, però no es va informar de les conseqüències d'estar en un horari o un altre.