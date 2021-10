Avui hem tractat els següents temes:

Després d'aixecar als peatges en moltes carreteres de Catalunya s'ha vist incrementat el trànsit i malauradament també han pujat els accidents a les autopistes, però en els darrers deu anys la taxa de mortalitat entre els conductors joves a Catalunya a baixar un 56% així ho conclou un estudi que presentat la fundació Linea directa, parlarem amb el director de comunicació de la fundació Linea Directa, Santiago Velázquez.

- Les xifres que dóna aquest estudi són molt bones.

Per fi tenim un estudi positiu en la seguretat viària perquè sempre sembla que estiguem alarmant, però hem de seguir conscienciant. En termes d'accidents de gravetat i morts, el grup de joves d'entre de 18 a 29 anys és el que més ha reduït la seva taxa de mortalitat en l'última dècada. El país en conjunt té una baixada del 41% i en el cas de Catalunya un 56%.

El teletreball a les empreses era un futur projecte que s'ha vist accelerat a causa de la pandèmia. Per analitzar la situació i saber cap a on anem, tenim al programa al professor col·laborador dels estudis de dret laboral de la UOC, Pere Vidal.

- En quina situació es troba el teletreball?

Les empreses encara mantenen les recomanacions de prevenció contra el coronavirus i teletreball de manera excepcional. El motiu principal és perquè no es genera despeses a diferència del teletreball convencional amb la nova normativa. Després ens trobem amb empreses que els hi agradaria donar llibertat als seus treballadors perquè puguin teletreballar quan ells vulguin, però es troben amb la limitació que la normativa del teletreball és molt estricta, és a dir, si un teletreballador està fora de l'oficina i teletreballa més d'un dia i mig, se li aplica la nova normativa i per tant genera despeses de teletreball i per les empreses pot suposar una doble despesa mantenint el lloc físic com i el de teletreball.

- Com aquesta nova norma es va fer en poc temps,s'hauria de reajustar la nova legislació ?

Hem de pensar que és relativament nova, hi ha molt poca jurisprudència i sentències que la interpretin. Per exemple, un dels punts què porta de cap a les empreses, és com s'ha de compensar les despeses, ja que la llei ho deixa en mans de la negociació col·lectiva. A mesura que hi hagi jurisprudència i treballadors que reclamin les despeses, els jutjats aniran delimitant i solucionant aquests dubtes.





