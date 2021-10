Avui hem tractat els següents temes:

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat diversos punts de la llei reguladora de les hisendes locals del 2004. El tribunal considera que aquests apartats ara anul·lats estableixen un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'impost de la plusvàlua, que determina que sempre ha existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest increment.

La decisió arriba arran de la qüestió d'inconstitucionalitat presentada per la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla, amb seu a Màlaga.

A Herrera a COPE Catalunya ens ha explicat el tema i la situació el professor adjunt de dret tributari de la universitat de Girona i expert en tributació local, Sebastià Martínez. (àudio)

Com cada dimecres tenim l'espai Mossos d'Esquadra amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL, Imma viudes.

- S'ha desarticulat una organització criminal d'origen georgià a la qual atribueixen més de 40 robatoris a domicilis a Catalunya.

Sí, són els més coneguts de la policia, en aquest cas els no detinguts operaven a l'àrea metropolitana de Barcelona on saltaven a pisos de barris més obrers. El criteri que seguien era intentant entrar en aquells pisos on els panys són més vells, ja que són més fàcils d'obrir.

El seu modus operandi era fer una revisió de tots aquests domicilis, els marcaven amb una tira de cola i l'endemà quan es trobaven que aquella tira de cola estava intacta, accedien al pis. Es donava a la circumstància que aquestes persones tenien molts antecedents, però mai havien ingressat a presó, vivien d'alguna manera de serveis socials i del que robaven en aquests domicilis.

Aquestes persones havien marxat a viure Alacant perquè havien tingut problemes amb un veí que els havia enganxat per sorpresa. Se'ls hi atribueixen 13 robatoris, però segurament seran molt més quan finalitzin les investigacions.





