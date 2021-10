Avui hem tractat els següents temes:

La variant Delta plus del coronavirus ja ha arribat a Catalunya, tot i que els casos que s'han detectat "es poden comptar amb els dits d'una mà". Així ho ha alertat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui ha demanat "màxima prudència" a la ciutadania.

Aquesta és una mutació del virus de la variant Delta que s'ha detectat al Regne Unit i ara ja s'hauria traslladat a Catalunya. Per altra banda, el conseller ha recordat que la tardor és el moment de més contagis dels coronavirus i per això és quan es preveu un repunt més important de casos. Argimon ha insistit en la importància de portar la mascareta en interiors i també a l'exterior quan no hi hagi la distància de seguretat.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha confirmat que ja hi ha cinc casos de la variant Delta plus a Catalunya. Argimon creu que, de moment, es tracta d'un volum de casos "anecdòtic" però tot i així preveu que a mesura que passin els dies es vagi estenent, tal com ha passat en altres variants del virus.

A Herrera a COPE Catalunya hem tractat el tema amb el cap del servei de medicina interna de l'hospital de Santa Caterina i professor del departament de ciències mèdiques de la universitat de Girona, doctor Albert Gómez (àudio).

El sector del taxi, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) ultimen una reunió per parlar de la seguretat al sector. Segons el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, la trobada ja està acordada i se celebrarà la setmana que ve, tot i que encara no se sap el dia.

El col·lectiu exigeix poder dur càmeres als cotxes davant l'augment de robatoris que han detectat darrerament a l'àrea metropolitana. De la seva banda, els Mossos confirmen que hi ha d'haver una reunió, però desconeixen ara com ara la data o els integrants que hi haurà. Consultats per la qüestió, a l'Imet no donen de moment detalls de la trobada.

Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 19 denúncies per robatoris amb violència i 49 per furts a taxistes aquest any -des de gener fins setembre- a la ciutat de Barcelona.