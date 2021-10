Avui hem tractat els següents temes:

No se sap per què algunes persones envelleixen pitjor que d'altres i desenvolupen malalties associades al procés de fer-se gran, com ara l'Alzheimer, la fibrosi, la diabetis tipus 2 o alguns tipus de càncer. Una explicació podria ser el grau d'eficiència de la resposta de cada organisme davant del dany que reben les cèl·lules al llarg de la vida, fet que les acaba envellint. En aquest sentit, investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat de Leicester (Regne Unit) han desenvolupat un nou mètode per eliminar les cèl·lules velles dels teixits i frenar així el procés d'envelliment.

En concret, han dissenyat un anticòs que funciona com una bomba intel·ligent capaç de reconèixer proteïnes específiques a la superfície d'aquestes cèl·lules envellides o senescents, enganxar-s'hi i aplicar-hi un fàrmac que les elimina, sense afectar la resta, cosa que en minimitza els efectes secundaris potencials.

Els pagesos del Camp de Tarragona fan balanç de la collita d'avellana, que ja ha acabat, i que un any més és dolenta. S'han plegat 6.000 tones, una producció d'un 40% sobre una campanya normal.

Tot i remuntar respecte l'any passat -el 2020 es va registrar la pitjor collita d'avellanes al país-, el sector acumula males temporades des del 2018. Ho atribueixen al canvi climàtic.

Rafel Español, responsable de la fruita seca d'Unió de Pagesos, ha explicat a Herrera a COPE Catalunya que lamenta que els preus segueixin sota cost -només la varietat 'negreta' supera els 2 euros el kg d'avellana amb closca. "Així no ens podem guanyar la vida", diu. A Catalunya hi ha 10.000 hectàrees d'avellaners -9.000 a Tarragona i 1.000 a Girona- i en un any normal es produeixen entre 10.000 i 12.000 tones.

La collita de l'avellana a Catalunya ja es dona per finalitzada. Fa uns dies que les cooperatives de l'avellana han acabat la campanya. El balanç de la collita d'enguany torna a ser dolent: poca producció i preus sota cost. "Dels darrers quatre anys, en portem tres de dolents i un de normal, el 2019; el sector està fotut", lamenta Espanyol, portaveu de la fruita seca d'UP.