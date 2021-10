Avui hem tractat els següents temes:

L'època daurada del torró són les festes de Nadal, però podem trobar tot l'any. Per saber com es fa un bon torró parlarem amb l'Àngel Jubete,propietari i director general de Virginias.

- Quan una persona pensa en torrons ho relaciona amb el Nadal.

Tothom pensa que és un postre típic de Nadal, però totes les empreses han anat innovant i col·locant productes perquè puguin ser venuts tot l'any. Estem fabricant grans postres o bombons grans que podríem definir-los com els torrons en l'actualitat.

- Vau treure un torró per Sant Jordi.

Sí també vam treure el torró de Sant Joan amb un massapà i tot de fruites pràcticament igual que la coca de Sant Joan i per Sant Jordi va ser un torró amb pètals de rosa i cada cosa s'adapta a l'època de l'any.

- Com es fa un bon torró?

Primer de tot tenim una bona idea i després buscar bones matèries primeres i sobretot que encaixi la idea amb la gent. Ara també estem fent torrons més saludables amb menys sucres afegits i cada vegada estem buscant productes amb més fibra.

Cansament, dolors musculars i articulars, boira mental, cefalees i miàlgies, problemes respiratoris, digestius i psicològics, alteracions de la son i falta de concentració són, entre altres, els principals símptomes que pateixen els nens amb covid persistent. Encara que són molt semblants als que presenta la població adulta, si escau són molt incapacitants, ja que entre els 9 i els 17 anys la vida és plena d'activitat. L'evidència científica respecte a aquesta condició és encara força limitada. Cal recordar que es tracta de nens i adolescents que no poden anar a classe la meitat de el curs ni realitzar activitats pròpies de la seva edat, com jugar a futbol o córrer. Parlarem amb la cap de la unitat de covid persistent pediàtric i cap del servei de pediatria a l'hospital germans Trias, doctora Maria Méndez.

- Com es presenta la Covid persistent en nens?

Està sent igual que en adults, és a dir, els símptomes són idèntics i l'únic que es diferent és la repercussió, ja que estem parlant d'un període de la vida de màxim desenvolupament físic, social i acadèmic.

- Fins a quin punt pot afectar i impedir fer una vida normal?

És evident que hi ha una graduació molt àmplia, tenen una fatiga molt lleu que no els impedeix fer una vida normal però hi ha d'altres casos que ha impedit al nen anar a l'escola durant una temporada o que han assistit de forma parcial durant unes hores al dia. La majoria de nens han deixat d'anar a les activitats extraescolars perquè no poden fer esforç.