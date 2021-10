Avui hem tractat els següents temes.

Estem en una època de l'any on és habitual agafar un refredat, però amb situació que estem vivint de la pandèmia ens qüestionem si és un simple refredat o és la Covid. Cal recordar que les vacunes no impedeixen que et puguis contagiar, el que sí que impedeixen és que siguis hospitalitzat o que puguis desenvolupar símptomes greus. Per saber com podem diferenciar-ho parlarem amb la DoctoraCayetana Valero, especialista en medicina general i membre de Doctoralia.

- Com podem diferenciar si és un refredat o és Covid?

En primer lloc són els símptomes, són bastants diferents, pensa que un refredat comú sempre afectarà en forma de congestió nasal o irritació de la gola, un constant goteig al nas, picors de la gola, més sensibilitat al fred o a la calor. Aquests són els símptomes més comuns d'una infecció viral lleu. No patirem una febre greu, ni tos, ni congestió pulmonar.

Com cada dimecres parlarem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Sap-fepol dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.

- De què tracta la manifestació del pròxim 23 d'octubre?

És una manifestació de la qual esperem que tingui una gran convocatòria. Estem exigint tots els policies de Catalunya, dignitat a la nostra professió i defensem la seguretat pública a Catalunya on sembla que últimament està patint una greu crisi. Hem estat veient de manera reiterada durant totes aquestes setmanes que tenim un problema amb la seguretat, amb la defensa de la seguretat i amb la defensa de la nostra professió. Ens sentim d'alguna manera menys tinguts i menys tingudes, esperem que la ciutadania també es doni suport a aquesta manifestació perquè al final la seguretat pública no funciona com es va pactar amb el ciutadà i ciutadana. Demanem aquells d'aquelles que ens vulguin acompanyar que vinguin el dissabte dia 23 d'octubre a 5:15 de la tarda a les portes del parlament de Catalunya.