La vacuna de Pfizer/BioNTech és "segura" i mostra resultats "robusts" de protecció als menors d'entre 5 i 11 anys, segons ha informat la farmacèutica en un comunicat aquest dilluns. La dosi administrada als menors de l'estudi clínic, més petita que la que s'utilitza per als majors de 12 anys, mostra resultats "comparables" als dels adults, així com efectes secundaris "tolerats" de forma similar als d'entre 16 i 25 anys.

La farmacèutica confia en presentar les dades dels estudis clínics als òrgans reguladors dels Estats Units i la Unió Europea per aconseguir l'autorització "el més aviat possible". La companyia preveu publicar resultats sobre els estudis pels nens d'entre 2 i 5 anys, i els de sis mesos a 2 anys, l'últim trimestre.

"Els resultats dels estudis clínics mostren una base forta per demanar autorització de la vacuna per als nens d'entre 5 i 11 anys, i esperem fer la petició a la FDA i altres reguladors amb urgència", ha assegurat el president i CEO de Pfizer, Albert Bourla.

"La protecció i la immunitat en nens d'entre 5 i 11 anys, amb una dosi més baixa, és consistent amb la que veiem amb la nostra vacuna en poblacions de més edat i amb una dosi més alta", ha afirmat, per la seva banda, el CEO i cofundador de BioNTech, Ugur Sahin.

El secretario general de Pimec (pequeña y mediana empresa de Cataluña), Josep Ginesta, ha propuesto suspender de sueldo y trabajo a los trabajadores que no tengan el certificado covid.

En Herrera en COPE Catalunya hemos hablado con el profesor del departamento de derecho público de la universidad de Girona, Josep María Aguirre "vaya por delante que el derecho a la salud está por delante a los intereses económicos de cualquier empresa" comenta Aguirre "la propuesta de la Pimec no es nueva ni original, este debate se ha planteado estos últimos meses teniendo como precedente propuestas similares en Francia e Italia" nos dice y añade que "Hay que considerar varias cosas. La primera es que la situación de vacunación e epidemiológica en España es mucho mejor que en Francia e Italia y, después, aunque nuestra ordenanza permitiría una vacunación obligatoria, no contempla cual sería la penalización para aquellas personas que no se vacunasen. Por lo tanto, al no estar regulado, es completamente ilegal una aplicación de esas características" y concluye recordando que "una empresa no puede preguntarte ningún dato médico, incluyendo si estás vacunado o no, eso no es legal."