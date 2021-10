Avui hem tractat els següents temes:

L’Ajuntament de Girona ha assignat 19 policies sense uniforme (tres policies ambientals i 16 policies del departament de policia de la ciutat de Girona) per enxampar a les persones que aboquen les escombraries i les escombraries voluminoses fora dels contenidors.

Des de dimecres, la policia ha començat a controlar els contenidors de la ciutat i a imposar sancions a tots els ciutadans que incompleixin la normativa municipal. Si algú deixa la bossa fora del contenidor, s’imposarà una multa de 600 euros. Si la deixen a la paperera, la multa màxima és de 500 euros. Parlarem amb el regidor de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

No sempre hi ha una causa recognoscible d'Ull Sec, però si passa que en els mesos d'hivern, les temperatures fredes, el vent o la calefacció fomenten diferents símptomes oculars. També l'ús continu de pantalles fa que baixi el ritme del 'parpelleig el que disminueix la hidratació habitual de l'ull i es produeixi una sensació incòmoda i de malestar als ulls pròpia de l'ull sec.

Però hi ha altres motius que estan incrementant, cada vegada més, la síndrome d'ull sec com és el ja habitual ús continuat, però tan necessari, de la mascareta, un factor condicionant que ha d'observar per a realitzar el diagnòstic i tractament visual adequat. El que produeix aquest nou hàbit és que el flux d'aire calent i humit que surt de la mascareta puja cap amunt i accelera l'evaporació de les nostres llàgrimes provocant els símptomes esmentats d'ull sec. Per tractar el tema parlarem amb el president del col·legi oficial d'òptica optometristes de Catalunya, Alfons Bielsa.

- L'ús continuat de la mascareta està provocant aquestes infeccions i sequedats?

És veritat, és un dels inconvenients de portar la mascareta, quan respirem l'aire surt cap endavant i això provoca irritacions, sequedat i molèsties als ulls.