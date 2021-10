Avui hem tractat els següents temes:

En el programa d'avui tractarem la son i la salut mental, tenir un bon descans i una bona qualitat de la son influeix en altres aspectes. Parlarem amb el Doctor Francesc Segarra de la clínica de la son

- Com és d'important dormir bé?

Si, potser no li prestem atenció O no som conscients fins que realment tenim problemes per fer-ho. El dormir bé és un plaer que normalment ve sol, però quan no ho fem notem el malestar l'endemà.

- Hi ha una definició tècnica o científica per definir una bona qualitat de la son?

Tenim uns paràmetres fisiològics que podem mesurar i que ens diu si una persona ha dormit bé o malament. Va en funció del tant per cent del son profund o de l'índex de fragmentació del son o l'eficiència del son, és a dir, hi ha una sèrie de paràmetres objectius, el problema està que no ens fem contínuament anàlisis del son i és necessari per seguir aquests paràmetres. L'única manera que té una persona per saber si el seu son és de qualitat o no, és sobretot fixar-se en l'estat lluç, ja que l'insomni és una alteració de 24 hores, si et trobes malament durant el dia com per exemple si tens somnolència, estàs cansat o tens dificultats per concentrar-te. Depèn de com estem durant el dia, podem intuir si hem de fer alguna mena d'intervenció.

Els experts vaticinen unes pujades rècord de l'IPC a finals d'any arran de l'encariment de la llum i els combustibles. Per saber més d'aquesta situació parlarem amb el professor d'economia de la universitat de Girona, Ricard Rigall.

- Aquesta situació tocarà sostre?

Sembla que ens queden encara uns quants mesos per no dir anys de preus elevats.

- D'on prové aquesta pujada sense límit?

Els economistes sempre parlem d'oferta i demanda, el que acaba determinant sempre els preus és per una banda l'oferta i per una altra la demanda. Veníem d'un període on la demanda sempre havia estat molt baixa a causa de l'aturada de l'activitat per la covid. En aquest moment la demanda s'ha recuperat i això significa que hi ha una pressió a l'alça en els preus, per una altra banda també tenim l'oferta on hi ha factors conjunturals i estructurals, com a factors més conjunturals es tractaria dels colls d'ampolla en la producció del gas a Rússia i Noruega o la poca producció d'aquest estiu de l'energia eòlica a causa de la falta de vent. Els factors estructurals són els que fan que els preus segueixin elevats.