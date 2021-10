Avui hem tractat els següents temes:

Es redueixen les restriccions del coronavirus a causa de les bones xifres que hi ha al nostre país excepte l'ús de la mascareta que continuarà sent essencial per controlar l'expansió del virus. Parlarem de la situació la que estem i cap a on anem amb l'epidemiòleg i exdirector d'acció sanitària en situacions de crisis de l'OMS, Daniel López Acuña.

- Fa respecte que amb aquestes bones xifres ens relaxem.

Hem de ser molt prudents i molt cautelosos per no caure en la relaxació excessiva ni tampoc prematura amb algunes de les mesures. És molt positiu assolir aquestes xifres d'incidències que ens situen en una mitja de risc baix. Un altre aspecte que sempre repeteixo és que risc baix no vol dir risc nul, no hem de pensar que el virus ha desaparegut ni tampoc el risc de contagi. Hem de seguir extremant les mesures que han de veure amb la vacunació perquè encara tenim pràcticament cinc milions de persones que no han rebut la segona dosis i no tenen la pauta completa i això s'ha de completar per tenir una protecció individual davant del fet que no es pot desenvolupar una immunitat de grup. També hem de mantenir aquelles mesures que són més eficaces com és de l'ús de la mascareta en interiors quan no es pot mantindre una distància o quan hi ha aglomeracions o mantenir les mesures de protecció en l'àmbit escolar com la mascareta, la distància o els grups bombolla. Fins que no tinguem la certesa que no patirem un risc de repunts, no hem de córrer el risc.

La dotació de mitjans i recursos al cos dels Mossos d'Esquadra és vital per fer front al fenomen dels botellots. S'ha desplegat una nova promoció arreu del país que ajudarà a la gestió de l'espai públic. Es tracta d'una promoció que arriba després d'anys sense convocatòries d'accés al cos de seguretat, una situació que ha provocat un dèficit d'agents a les comissaries. Parlarem amb la portaveu del sindicat de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.