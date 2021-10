Avui hem tractat els següents temes:

Un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", ha elaborat un rànquing de les ciutats europees amb major i menor mortalitat atribuïble a la manca d'espais verds.

La investigació, que ha analitzat més de 1.000 ciutats de 31 països europeus, ha conclòs que entre totes elles podrien evitar fins a gairebé 43.000 morts prematures cada any si complissin amb la recomanació de l'OMS pel que fa a proximitat residencial a espais verds. Les dades s'han donat a conèixer a través d'una publicació a The Lancet Planetary Health i la llista elaborada es pot consultar a través del web www.isglobalranking.org

Els espais verds s'associen amb diversos efectes beneficiosos per a la salut, entre els quals destaquen una menor mortalitat prematura, una major esperança de vida, menys problemes de salut mental, menys malaltia cardiovascular, millor funció cognitiva en nens, nenes i gent gran i nadons més saludables. Així mateix, ajuden a mitigar la contaminació atmosfèrica, la calor i el soroll, contribueixen al segrest de CO2 i proveeixen oportunitats per a la pràctica d'exercici i la interacció social.

El Departament de Salut crearà 52 equips d'intervenció per atendre infants i joves a domicili per problemes de salut mental. Estaran formats per professionals interdisciplinaris que abordaran crisis a la pròpia llar a tot el territori, amb una atenció intensiva de dos a tres cops per setmana i de tres a quatre mesos.

Aquesta atenció va dirigida a joves en situació de crisi psicopatològica que no estan totalment atesos pels dispositius convencionals i que pateixen patologies emergents com intents d'autòlisi, trastorns de conducta alimentària de debut precoç o trastorns mentals greus en aïllament domiciliari. Aquesta és una de les línies d'actuació de Salut per abordar el creixement de problemes de salut mental després de la pandèmia.

El departament també posarà en funcionament 10 equips guia o equips comunitaris d’atenció intensiva en salut mental, 8 dels quals ja estan en funcionament, que faran atenció domiciliaria d’aquells casos amb més complexitat. Aquesta actuació va dirigida a adolescents i joves amb trastorns de salut mental i addiccions amb conducta disruptiva i impacte social.