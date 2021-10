Avui hem tractat els següents temes:

Queden quatre dies de vaga de maquinistes de la Renfe, concretament els dies 7,8,11 i 12 d'octubre. Avui dijous també s'efectuarà una concentració davant de l'estació de Sants. Per saber què podem esperar dels dies que queden, parlarem amb el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.

- Que podem esperar?

La nostra voluntat és que hi hagi una conciliació de postures, que es puguin complir els serveis essencials que va establir el departament d'empresa i que els clients sàpiguen quina serà la seva mobilitat. Hem de demanar disculpes pels serveis que s'ha donat en anteriors dies per part de l'incompliment d'alguns maquinistes d'aquests serveis essencials, ha fet que donéssim el 50 per cent del servei previst.

Tenim una nova proposta musical de la mà de Techy Falute és un fenomen a la república dominicana i ara arriba a Catalunya amb noves cançons i amb intenció de fer-se un lloc.

- Acabes de treure el segon senzill "Puntos transparentes" que forma part del nou disc "Siete",com està funcionant aquest nou projecte musical?

La veritat és que m'està regalant moltes sorpreses i estic molt agraïda a tot el públic perquè en menys de tres dies ja comptàvem amb més de 200.000 oients a Spotify. Realment no pensava que passés tot tant ràpid i que la gent ja és sàpiga les cançons és tot un somni per què tan sols té un any i mig de cocció.