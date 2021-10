Avui hem tractat els següents temes:

El fracàs escolar és la no-consecució del títol oficial en acabar l'ensenyament obligatori en un país determinat, o tenir molts suspensos que aboquin a aquest resultat de manera previsible. Suposa una manca de qualitat en l'educació i augmenta la mà d'obra no qualificada, així com els problemes d'integració social. Alguns el relacionen amb el fenomen ni-ni.

No s'ha de confondre amb l'abandonament escolar prematur, indicador que també inclou a qui acaba l'educació obligatòria amb aprofitament, però no segueix estudiant.

En el cas espanyol, l'abandonament escolar inclou als qui fracassen en l'Educació Secundària Obligatòria i a més, als qui aconsegueixen el títol i no estudien FP (formació professional) Batxillerat qualsevol altre tipus d'ensenyament.

Les retencions durant el primer cap de setmana de setembre (3-5) van arribar fins a 37 kilòmetres al tram nord i a 23,5 al sud, on a més hi va haver un accident greu. Durant el segon cap de setmana, el del 10 al 12, amb mesures ja instal·lades, les retencions van ser de 20 kilòmetres al sud i de 19 al nord, aquí també hi va haver un accident greu.

En el tercer cap de setmana les retencions màximes van ser de set kilòmetres al nord i cinc al sud i, segons Trànsit, no eren aturades completes sinó trànsit dens. En el quart cap de setmana, del 24 al 26 de setembre, la retenció màxima va ser de nou kilòmetres la nord i 10 al sud, també amb trànsit dens amb aturades.